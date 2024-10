L'armée d’occupation israélienne reconnaît la mort de 728 de ses soldats depuis le 7 octobre dernier

Un an après la guerre de Gaza, l'armée d’occupation israélienne a reconnu que 728 soldats israéliens avaient été tués depuis le 7 octobre dernier.

Selon ce rapport, 346 de soldats israéliens ont été tués lors des combats dans la bande de Gaza qui ont débuté le 27 octobre 2023.

L'armée d’occupation israélienne a également annoncé que 4 576 soldats israéliens ont été blessés depuis le 7 octobre 2023, dont 696 dans un état grave.

Le journal sioniste Yedioth Ahronoth a indiqué dimanche que 885 colons sionistes (sans compter ceux tués dans l'armée) ont été tués, tandis que 70 000 autres ont été blessés depuis le 7 octobre 2023.

Pour le 366ème jour consécutif, l'armée ennemie sioniste poursuit son agression contre la bande de Gaza, avec le soutien américain et européen, alors que ses avions bombardent les environs des hôpitaux, des bâtiments, des tours et des maisons de civils palestiniens, les détruisant au-dessus des têtes de leurs résidents et empêchant l’entrée de l’eau, de la nourriture, des médicaments et du carburant.