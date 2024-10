Hamas : Opération du 7 octobre, une réponse aux plans d’Israël pour tuer la cause de la Palestine

Selon la chaîne Al Jazeera, le mouvement Hamas a annoncé dans sa déclaration à l'occasion du premier anniversaire de l'opération de tempête d'Al-Aqsa : « L'opération de tempête d'Al-Aqsa était une réponse naturelle aux plans des sionistes, qui étaient planifiés dans le but de détruire la question palestinienne. »

Ce mouvement palestinien de la Résistance a souligné que « l'ennemi sioniste a commis les crimes et les massacres les plus odieux et a lancé la guerre génocidaire la plus terrible contre la population de Gaza depuis le 7 octobre et au cours de l'année écoulée. La résistance du grand peuple palestinien dans la bande de Gaza et leur soutien à leur résistance ont contrecarré tous les plans des occupants visant à à détruire les droits et les idéaux du peuple palestinien. »

Dans une autre partie de cette déclaration, il est dit : « Les lâches crimes terroristes commis par le régime occupant d'Israël contre les dirigeants et les symboles de la résistance ne font qu'augmenter notre force et notre détermination à affronter le régime occupant. »