La lettre de trois mille érudits sunnites au Leader de la RII en soutien à l'opération de « Promesse Véridique II » en riposte à l’agression israélienne

Dans cette lettre adressée au Leader de la Révolution, on peut lire : « Maintenant, sous votre direction puissante et sage et après une période de retenue magnanime, avec la main puissante du Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne, le cœur des territoires occupés (Israël) a été visé dans la nuit du 1er octobre par un feu provoqué par la colère de la nation islamique et des soldats de Dieu. Suite à cette opération les familles en deuil des martyrs, le peuple palestinien sans défense et tous les peuples libres du monde ont retrouvé du soulagement. Et cela a donné aux combattants inébranlables de la Noble Qods une nouvelle vie et une détermination infatigable à lutter contre le régime d’Occupation sioniste jusqu’à la fin de la vie non-bénie de cet enfant illégitime de l’Arrogance mondiale qu’est Israël. »

Dans la suite de cette lettre, on peut lire « Par la présente, nous, en tant que groupe d'imams des prières du vendredi et collectives et missionnaires sunnites du pays, en tant que serviteurs du Coran et des enseignements islamiques et guides sur le chemin de l'unité et du Jihad, tout en appréciant les déclarations éclairantes et les sermons briseurs d'ennemis tenus par votre Excellence lors des récentes prières du Vendredi, à Téhéran et tout en renouvelant le pacte avec les idéaux du défunt Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis) et de nos éminents martyrs et toujours fidèle au grand Leader, que vous êtes, nous exprimons notre gratitude et nos remerciements sincères pour l'opération victorieuse de la « Promesse Véridique 2 » menée par le Corps héroïque des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et des forces armées, sources de fierté, de la République islamique d'Iran contre le régime usurpateur et infanticide ».