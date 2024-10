Attaque de drones de la Résistance irakienne sur les territoires occupés

La Résistance islamique irakienne a annoncé dans un communiqué émis ce lundi 7 octobre, date anniversaire du début de la bataille du Déluge d’Al Aqsa : « Dans le cadre de la confrontation avec les occupants, du soutien aux peuples de Palestine et du Liban et de la réponse aux crimes du régime d’Occupation sioniste contre les civils, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, une nouvelle attaque a été lancée ce lundi matin avec un drone contre une cible militaire dans les territoires occupés (Israël).

La Résistance islamique d'Irak a souligné qu'elle poursuivrait ses attaques contre les occupants.