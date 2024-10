L'inaction du Conseil de sécurité contre le régime sioniste a de graves conséquences pour la sécurité internationale (Téhéran)

Ismaïl Baqaï Hamane a fermement condamné l'agression militaire du régime sioniste contre la Syrie et a exigé une action sérieuse aux niveaux régional et international pour mettre fin à ces agressions. Il a déclaré que le régime d’Occupation d’Israël devrait être tenu responsable et lui demander des comptes.

Faisant référence à la poursuite de la campagne génocidaire de l’Occupation israélienne menée contre les Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus depuis 2007, à l’extension des agressions au Liban et aux attaques militaires répétées contre la Syrie, il a déclaré que la persistance de cette situation et l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies face aux bellicistes du régime sioniste d'Israël ont causé une grave violation de la paix et de la stabilité dans la région et de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationales.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a considéré l'agression du régime d'occupation contre les pays islamiques et arabes comme un signe de la nature belligérante et expansionniste de ce régime avant de pointer du doigt la responsabilité des États-Unis et d'autres soutiens occidentaux du régime dans ces actions qui sont contre le droit international.