Dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la RII publié ce lundi soir 7 octobre 2024, on peut lire : « L'action réalisée par la Résistance palestinienne il y a un an, le 7 octobre 2023, sous le titre d'Opération Déluge d’Al-Aqsa , a marqué un tournant dans l'histoire de la lutte légitime du peuple palestinien contre l'occupation et l'oppression du régime sioniste. »

La déclaration du ministère des Affaires étrangères ajouté : « Aujourd'hui, le régime sioniste est plus que jamais détesté par l'opinion publique des nations libres du monde, et les poursuites pénales et le procès des dirigeants de ce régime sous l'accusation d'avoir commis des crimes internationaux les plus graves, en particulier le génocide, sont devenus une demande mondiale. »

« La perte de grandes figures et dirigeants de la Résistance, comme le martyr Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, le martyr Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général moudjahid du Mouvement de la Résistance islamique libanaise, Hezbollah et un grand nombre d’autres commandants et de responsables du Front de Résistance, même si c'est une immense perte, mais le sang pur de ces martyrs rendra la cause de la libération de la Palestine et de la Résistance contre l’hégémonie du régime sioniste sur la région plus vivante et fertile qu’auparavant. »

Plus loin dans la déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères on peut lire : « Les partisans du régime d'occupation, en particulier les États-Unis, sont complices des crimes de ce régime contre les peuples de la Palestine, du Liban, de Syrie et du Yémen, et devrait être tenu responsable pour leur fourniture d’armes et leur soutien au régime sioniste. »

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté toujours dans la déclaration : « La République islamique d'Iran a invité tous les pays musulmans et arabes de la région à comprendre la situation dangereuse provoquée par l'agressivité et l'expansionnisme du régime occupant et la nécessité d'une coopération islamique et humanitaire ainsi que de l’unité pour mettre fin aux crimes et aux agressions du régime sioniste. »