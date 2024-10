Manifestations de millions de Yéménites à l'occasion de l'anniversaire de l'opération Déluge d’Al-Aqsa et du soutien à Gaza

Téhéran - IRNA - Des millions de Yéménites ont manifesté sur la place Saba'in à Sana'a, la capitale, et sur les principales places d'autres villes du Yémen, à l'occasion du premier anniversaire de l'opération de la Résistance palestinienne « Déluge d'Al-Aqsa » contre le régime sioniste.

Les participants à cette manifestation, intitulée « Déluge vers la liberté », ont souligné le soutien à la Résistance du peuple palestinien contre le régime d'occupation de Qods.

Le peuple yéménite a brandi à cette occasion les drapeaux du Yémen, de la Palestine et du Liban et a scandé des slogans en soutien à l’axe de la Résistance.

Les participants à cette manifestation ont également scandé des slogans en soutien à l'opération « Promesse Véridique 2 » et à la riposte de la République islamique d'Iran à l’agression et aux crimes du régime sioniste à Gaza et au Sud-Liban.