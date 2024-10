Coordinateur adjoint de la Force Qods : le général Qaani est « en bonne santé et actif »

Ce lundi 7 octobre, Iraj Masjidi, lors d’une cérémonie d'honneur des processionnaires et serviteurs d'Arbaeen de l’Imam Hussein (béni soit-il) au complexe culturel Martyr Beheshti de Téhéran a déclaré que beaucoup d'entre nous se demandent ce qui est arrivé au général Qaani ? « Il est en bonne santé et actif », a-t-il insisté.

Il a également ajouté : « Israël, l'usurpateur, après des massacres barbares dans la région, a pris aujourd’hui pour cible le Hezbollah, qui est la principale branche de l’axe de la Résistance et le soutien des Palestiniens dans la bande de Gaza. La guerre a été déclenchée par eux, les sionistes, et par l’explosion des téléavertisseurs. Après cela, ils ont tué en martyr le chef de la Résistance et aujourd’hui encore, ils continuent à tuer en martyr des personnes innocentes de la banlieue sud de Beyrouth. »

Le coordinateur adjoint de la Force Qods du CGRI s’attardant sur le fait que le régime sioniste n'a pas réussi à faire des avancées sur le terrain après tant de massacres dans la bande de Gaza et après l'attaque contre le Hezbollah, et … a déclaré : « Le régime d’Occupation a fini par se venger du peuple résistant de la banlieue libanaise. Un certain nombre de forces militaires du régime d’occupation ont été tuées, mais elles n’ont pas pu stopper la Résistance ; C'est pourquoi ils ont mené une offensive terrestre contre le Liban. Aujourd’hui, un an s’est écoulé depuis la guerre de Résistance palestinienne dans la bande assiégée de Gaza, mais la préparation de la résistance s’est accrue, au point que le Hamas est prêt à se battre à 90 %. »