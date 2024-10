Porte-parole militaire du Hamas salue les opérations « Promesse Véridique » de l'Iran contre Israël et appelle au cyber-jihad

Après que l'agression du régime d'Occupation sioniste contre la mosquée Al-Aqsa et la politique de colonisation, de la judaïsation de Qods (Jérusalem) et de la violation des droits des prisonniers palestiniens ont atteint des niveaux dangereux et sans précédent, nous avons décidé de porter un coup préventif sévère à ce régime.

Le porte-parole d'Al-Qassam a ajouté : La nation palestinienne, bien qu'elle soit abandonnée par les soi-disant pays amis proches et les régimes lâches qui dirigent ces pays et qui sont de connivence avec l'ennemi, et malgré la grande puissance et la violence de l'ennemi et les forces agressives, a su résister et endurer de manière mythique et incroyable.

Abu Obeidah a déclaré : Aujourd'hui, des drones survolent depuis le Liban, l'Irak et le Yémen le ciel de la Palestine occupée et ciblent les positions importantes de l'ennemi et mettant ainsi au défi les capacités de sécurité et de défense de l'ennemi. De plus, tout en lui causant de nombreux dégâts économiques et militaires, ils font perdre l’équilibre de ce régime d'Occupation.

Le porte-parole d'Al-Qassam a souligné : Tant que l'ennemi continuera à envahir et à combattre, nous poursuivrons cette bataille d'usure qui sera douloureuse et coûteuse pour l'ennemi.

Abu Obeidah a poursuivi : La politique de terreur n'a jamais pu mettre fin aux mouvements épris de liberté et de résistance dans l'histoire de la révolution palestinienne. Si tel était le cas, la résistance contre les occupants aurait dû toucher à sa fin après l'assassinat du martyr Cheikh Izzedin al-Qassam à Jénine.

Dans une autre partie de son message vidéo, il a ajouté : Un an après l’opération du Déluge d’Al-Aqsa, la République islamique d'Iran a mené les opérations Promesse Véridique 1 et 2 dans le but de semer la panique chez l'ennemi sioniste et le recadrer.

« Les opérations de la résistance palestinienne ont mis en cause les capacités de renseignement et de défense de l'ennemi sioniste et causé de graves pertes économiques à ce régime. Cela a également provoqué une vague de déplacements chez les colons à l’intérieur des territoires occupés et de fuites vers l’étranger. »

Abu Obeidah a également souligné que les dangers pour la vie des prisonniers sionistes augmentent de jour en jour. « Le sort des prisonniers dépend de la décision du cabinet du régime sioniste dirigé par Netanyahu », a-t-il conclu.