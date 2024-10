Gaza : 15 palestiniens tués lors d’une frappe israélienne contre les tentes des déplacés

Al Jazeera Arabic a rapporté que 15 personnes ont été tuées dans des raids aériens israéliens visant une maison et des tentes pour les résidents déplacés du camp d'Al-Bureij, situé dans le centre de la bande de Gaza.

Au cours de l’année écoulée, environ 90 % des 2,3 millions d’habitant·es de Gaza ont été déplacé·es, la plupart d’entre elles et eux à plusieurs reprises, selon les estimations des Nations unies.

Selon Agence Media Palestine, des centaines de milliers de familles palestiniennes s’entassent dans des camps de tentes tentaculaires près de la côte méditerranéenne, sans électricité, ni eau courante, ni toilettes. La faim et les maladies sont très répandues.

Le Shelter Cluster, une coalition internationale de fournisseurs d’aide dirigée par le Conseil norvégien pour les réfugié·es, explique qu’il a eu du mal à acheminer des fournitures de base en raison des restrictions israéliennes, des combats en cours et de l’effondrement de la loi et de l’ordre dans la bande de Gaza. Elle estime que quelque 900 000 personnes ont besoin de tentes et de literie.