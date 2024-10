Il n’y a pas d’autre option que la résistance pour restaurer le droit des Palestiniens à l’autodétermination

Ismail Baqaï Hamaneh a écrit sur sa page X ce mardi 8 octobre que les massacres et les destructions barbares en cours contre les Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus au cours de l'année écoulée n'ont fait qu'irriter encore plus le monde islamique et ont conduit tout le monde à cette conclusion qu'il n'y a pas d'autre choix qu'une résistance digne et honorable pour la restauration des droits les plus élémentaires des Palestiniens à savoir l'autodétermination et vivre dans la dignité et en paix.