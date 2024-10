48 soldats israéliens blessés au cours des dernières 24 heures, reconnaît le régime sioniste

L'armée du régime d’Occupation sioniste a souligné que 30 de leurs soldats avaient été blessés aux frontières nord des territoires occupés et 18 autres blessés dans la bande de Gaza.

Selon certains experts et observateurs des évolutions liées à la campagne génocidaire et de terreur israélienne, le nombre élevé de blessés au sein de l'armée du régime d’Occupation et le fait de ne pas mentionner le bilan des morts indiquent la possibilité d'une dissimulation des chiffres réelles des pertes en vie humaine de cette guerre.

Dans le même temps, les médias hébraïques ont rapporté que l'armée du régime d’Occupation avait reconnu avoir perdu 11 soldats. A cela s’ajoute 130 autres blessés depuis le début de l'invasion terrestre contre le Liban.