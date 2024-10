Les combattants du Hezbollah libanais ont contraint les soldats sionistes à fuir sur la zone frontalière

Le mouvement libanais Hezbollah a annoncé que ses combattants avaient repoussé une unité de soldats sionistes la contraindre à battre en retraite dans la zone frontalière d'Al-Labuna.

La déclaration du Hezbollah indique : « En soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance héroïque et noble, ainsi qu'à la défense du Liban et de sa nation, un groupe de soldats ennemis sionistes, à 2 heures du matin de ce mardi, 8 octobre alors qu'ils avançaient à l'appui de bulldozers et de véhicules militaires, sur les zones frontalières, ont été contraint de se retirer après que les combattants de la Résistance islamique ont visé la région frontalière d'Al-Labuna avec une pluie d'obus d'artillerie et de roquettes, une contre-attaque qui a infligé des pertes en vie humaine et des blessés parmi les forces de l’ennemi.