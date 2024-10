L’armée d’occupation israélienne admet que 3 de ses soldats ont été blessés lors des combats avec le Hezbollah

Le Hezbollah a annoncé, ce mercredi, afin de soutenir la nation palestinienne dans la bande de Gaza et sa résistance courageuse et honorable et de défendre le Liban et sa nation, les combattants de la Résistance islamique ont fait exploser une bombe parmi un groupe de soldats sionistes.

L’armée d’occupation israélienne a annoncé que 3 soldats ont été grièvement blessés lors des combats à la frontière nord avec le Hezbollah, selon les médias israéliens.

Dans une autre opération, lorsqu’une force de l’ennemi israélien a tenté d’avancer à 4h55 du matin vers la zone de Labouneh, les combattants de la Résistance islamique l’ont ciblée avec des obus d’artillerie et des roquettes qui ont atteint leur cible, la contraignant à battre en retraite.