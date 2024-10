Téhéran - IRNA - Un membre du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur de la République islamique d’Iran, Mohsen Rezaei a déclaré : « Le terroriste et criminel Netanyahu utilise les ressources financières et les bombes des États-Unis, et le peuple américain ne sait pas si Biden est son président ou Netanyahu. »

Le membre du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur de la République islamique d’Iran, Mohsen Rezaei a déclaré sur son compte X : « Le terroriste et criminel Netanyahu non seulement utilise gratuitement les ressources financières, les armes et les bombes des États-Unis, mais il détermine également les affaires des États-Unis. » « Le peuple américain ne sait pas si Biden ou Netanyahu est son président ? » a ajouté Mohsen Rezaei.