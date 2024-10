Au lieu de lancer des accusations sans fondement, Londres devrait agir pour mettre fin aux crimes sionistes (Baqaei)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baqaei a rejeté les allégations d'un responsable britannique de la sécurité contre la République islamique d'Iran, condamnant la répétition de ces allégations au cours des deux dernières années, formulées sans le moindre document ni preuve.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a conseillé aux autorités londoniennes d'utiliser leur influence pour mettre fin à l'agression et aux crimes du régime occupant au lieu de lancer des accusations sans fondement et des discussions trompeuses contre la République islamique d’Iran.

« Londres abrite certains groupes et organisations terroristes qui propagent systématiquement la violence, le terrorisme et la haine en abusant du concept de liberté d'expression » a-t-il indiqué, rappelant les devoirs juridiques internationaux de tous les gouvernements de lutter contre le terrorisme et l'incitation à la violence.