Araghchi se rend en Arabie Saoudite pour des consultations diplomatiques visant à mettre fin au génocide sioniste

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baqaei a écrit sur son compte X : « Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi se rendra, ce mercredi, en Arabie Saoudite, dans le cadre des consultations diplomatiques et de la coordination entre la République islamique d'Iran et les pays de la région pour mettre fin au génocide et aux crimes sionistes et réduire les souffrances de nos frères et sœurs de Gaza et Liban. »

« Le génocide et l’agression des sionistes doivent cesser » a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baqaei.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a indiqué : « L'Iran est déterminé à renforcer ses relations avec ses pays voisins pour assurer la stabilité et la sécurité et développer la coopération économique d'une manière qui profite à tous les peuples de la région. »