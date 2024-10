L'Iran et l'Arabie Saoudite réaffirment leur détermination commune à renforcer les relations mutuelles

Selon le rapport de politique étrangère d'IRNA, Ismail Baqai Hamaneh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a écrit sur le réseau social X : Le ministre des Affaires étrangères Araqchi a eu des entretiens utiles et constructifs avec son homologue saoudien, l'émir Faisal bin Farhan, concernant les derniers développements dans la région, notamment à Gaza et au Liban.

Les deux parties ont réitéré à cette occasion sur l'impératif de l'arrêt de la guerre contre Gaza et le Liban et la fourniture d'une aide humanitaire aux réfugiés dans les plus brefs délais.

Il a ajouté: Les deux ministres ont également passé en revue l'état actuel des relations bilatérales et ont souligné la détermination commune à poursuivre le chemin du renforcement des relations dans divers domaines politiques, sécuritaires et économiques.