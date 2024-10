Nous espérons que nos consultations en Arabie saoudite conduiront à la paix dans la région (Araghchi)

Seyyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, arrivé à Riyad ce mercredi après-midi 9 octobre pour rencontrer les autorités saoudiennes et s'entretenir avec, a déclaré : « Nos relations avec l’Arabie Saoudite se développent et évoluent dans la bonne direction. »

« Mon déplacement vise à consulter sur les questions régionales et les évolutions importantes en cours au Liban et dans la bande de Gaza ainsi que les crimes perpétrés par le régime d’Occupation sioniste qui a provoqué un grand nombre de déplacés au Liban et les modalités de les aider », a-t-il fait savoir.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « La discussion sur les questions régionales est l'objectif principal de ma visite. Nous discuterons bien sûr des questions bilatérales lors d’une autre visite et à une autre occasion. »

« Nous espérons que ces consultations pourront conduire à de meilleures conditions pour la Palestine, le Liban et la paix dans la région », a-t-il souhaité.

Le plus haut diplomate iranien est arrivé ce mercredi à Riyad avec l'accueil officiel des autorités saoudiennes.

Plutôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmail Baqai Hamaneh, dans un message partagé sur son compte X a déclaré qu’Abbas Araghchi, dans le cadre des relations diplomatiques, des consultations et des coordination de la République islamique d'Iran avec les pays de la région se rend ce mercredi au Royaume d'Arabie saoudite pour donner suite aux efforts visant à mettre fin au génocide et aux attaques israéliennes et réduire les souffrances de nos frères et sœurs dans la bande de Gaza et au Liban.

Selon le diplomate Araghchi et Ben Salman ont souligné à cette occasion l'importance du développement des relations bilatérales.

Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction quant au progrès des relations bilatérales et ont souligné l'importance d’élargissement de la coopération Téhéran-Riyad.