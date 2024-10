Nouveau survol de drone de reconnaissance du Hezbollah « Hodhod » au-dessus de Haïfa + vidéo

Selon le rapport d'IRNA publié mercredi, le drone de reconnaissance Hodhod du Hezbollah, qui avait collecté des images sans précédent des installations et infrastructures militaires, économiques et sécuritaires du régime grâce à ses différents vols au cours de l'année écoulée, a une fois de plus accompli avec succès une autre mission.

Hodhod a repris ses opérations de tournage de reconnaissance à Haïfa, Keriot et dans les environs et a pu capturer la zone bien après les changements dans le domaine de Défense (DCA) du régime sioniste.

La publication de cette vidéo est d'une grande importance car, selon les observateurs des événements, elle constitue un message clair et évident adressé aux parties à l'agression contre le Liban, signifiant que non seulement le Hezbollah n'a pas été affaibli par l'assassinat de dirigeants et de commandants de la Résistance, mais encore l’opération de reconnaissance de son célèbre drone était réussie, malgré la présence d’une DCA (Défense contre aérienne) active du régime d’Occupation. Car Hodhod a pu regagner son nid sain et sauf sans être intercepté ce qui indique la restauration du pouvoir déterminant du Hezbollah, la poursuite des opérations et son accès aux objectifs vitaux du régime sioniste. »