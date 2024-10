Le président Pezeshkian est attendu le jeudi 10 octobre au Turkménistan

Selon l’IRNA, le Dr Massoud Pezeshkian se rendra dans le pays voisin afin de participer à la cérémonie de commémoration du 300ème anniversaire du célèbre poète turkmène Makhtum-Qoli Faragh et de rencontrer les dirigeants du Turkménistan.

Au cours de cette visite de deux jours, organisé à l'invitation du Président Turkmène Serdar Berdimouhamedov, le Président participera à la conférence internationale « L'interconnexion des temps et des civilisations - La base de la paix et du développement », qui se tient à l'occasion du 300e anniversaire du grand poète turkmène Makhtum-Qoli Faragh et prononcera un discours. Au cours de cette visite, le président Pezeshkian rencontrera également le dirigeant national et président du Turkménistan et le président russe, Vladimir Poutine.