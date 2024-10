L’utilisation d'armes chimiques par le régime sioniste constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales (Téhéran)

Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies à La Haye, Hadi Farajvand, lors d'un discours prononcé à la 107e session du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a déploré la situation désastreuse actuelle à Gaza et au Liban et le génocide perpétré par le régime sioniste, ajoutant que : « Le soutien politique et militaire a conduit le régime israélien à répéter une fois de plus sa barbarie dans ses attaques contre le Liban et Gaza en bombardant des zones peuplées, des civils et en déplaçant également les habitants de ces deux pays. »

Faisant référence aux rapports publiés sur l'utilisation par le régime sioniste d'armes chimiques et d'uranium appauvri lors d'attaques contre le Liban, le représentant iranien a averti : « Le régime terroriste d'Israël, en plus de violer le droit international, utilise du phosphore blanc et d'autres armes interdites dans la guerre. »

« L’utilisation des armes chimiques et d’autres armes de destruction massive par le régime sioniste constituent une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationales et régionales » a mise en garde Hadi Farajvand.

La 107e session du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques se poursuit jusqu'au vendredi (10 octobre 2024) à La Haye.