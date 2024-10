Les BRICS sont capables de contrer la politique unilatérale américaine (Responsable iranien)

Moscou-IRNA- « Si une coordination et une coopération globales entre les pays membres du groupe BRICS sont formées dans divers secteurs économiques, politiques, culturels, sociaux et de médiation, il sera possible de traiter avec de nombreuses politiques expansionnistes et des velléités maximalistes des États-Unis et de leurs alliés, a déclaré ce jeudi le chef de l'Inspection générale de la République islamique d’Iran (RII), Zabihullah Khodaiyan.

CE jeudi 10 octobre, à la veille de la première réunion des « ombudsman » des pays membres des BRICS, Zabihullah Khodaiyan a énuméré les capacités du groupe BRICS lors d'un entretien avec le journaliste de l’IRNA à Moscou. Faisant référence à sa rencontre de mardi avec le Procureur général de la Fédération de Russie, le chef de l'Inspection générale de la RII a déclaré : Considérant qu'en l’année dernière (l’année iranienne qui débute entre mars 2023-mars2024), un mémorandum a été signé entre l'Organisation d'inspection générale de l’Iran et le Parquet russe conformément avec l’élargissement de la coopération bilatérale, lors de cette réunion, le plan d'action commun pour la mise en œuvre de ce mémorandum a été approuvé et signé. L’ « ombudsman » fait référence aux institutions ou organisations qui supervisent la bonne application des lois et la défense des droits des citoyens, et en République islamique d'Iran, cette tâche relève de la responsabilité de l'Organisation d'inspection générale du pays.