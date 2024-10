L'Iran n'abandonnera jamais la Résistance et ne se limite pas à l’option diplomatique (Araghchi)

Téhéran - IRNA - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné ce jeudi le soutien de son pays à la Résistance et a déclaré : « Notre soutien ne sera jamais seulement politique et diplomatique, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour eux, et l'Iran n'abandonnera jamais la Résistance ».

Selon l’IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a souligné dans une interview accordée à la chaîne panarabe qatarie Al Jazeera : «Nous ne sommes pas pour la guerre et l’escalade des tensions, pourtant nous sommes prêts à tout scénario ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, qui s'est rendu à Doha, a déclaré à cette la qatarie que les Israéliens peuvent tester notre détermination, s’ils souhaitent obtenir l’escalade… » Il a ajouté que dans le cas de tout nouvel aventurisme de la part du régime d’Occupation, nous l’examineront bien sûr attentivement avant d’y répondre. Notre réaction sera bien sûr appropriée et mesurée, a renchéri le plus haut diplomate iranien. Araghchi a poursuivi en disant qu'« Israël cherche à obtenir une guerre à grande échelle et à pousser certains pays dans cette guerre ». « L'Iran n'est pas le seul à ne pas vouloir une guerre à grande échelle, tout le monde est conscient des effets désastreux d’une telle guerre », a insisté le diplomate. Il a souligné que « la résistance est capable de répondre au régime sioniste, et Netanyahu n'a pas atteint son objectif dans la guerre à Gaza, qui est de détruire le mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, et que ce régime va finir par être confronté à la même situation au Liban ». Soulignant le soutien de l'Iran à la Résistance, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré : « Notre soutien ne se limitera jamais au soutien politique et diplomatique, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour la Résistance. Nous n’avons pas cessé de soutenir la Résistance ne serait-ce qu’un seul jour et j’ai annoncé depuis Beyrouth que l’Iran n’abandonnerait jamais la Résistance. »