Les pays membres du Mouvement des Non-Alignés condamnent les crimes sionistes à Gaza et au Liban

Dans un communiqué, les pays membres du Mouvement des Non-Alignés ont annoncé, dans un communiqué, lors de la 107e session du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques : « Au douzième mois de l'agression militaire brutale des forces d'occupation israéliennes et des bombardements aveugles et inhumains contre la bande de Gaza et les civils palestiniens, les pays membres du Mouvement des non-alignés sont extrêmement préoccupés par le rapport des agences des Nations Unies sur l'utilisation par Israël de toutes sortes d'armes internationalement interdites à Gaza et au Liban. »

Les pays du Mouvement des Non-Alignés (MNA), et la Chine ont mis en garde contre l’utilisation du phosphore blanc par le régime sioniste, qui cause des dommages à long terme à la santé humaine.

Dans ce communiqué, les pays du Mouvement des Non-Alignés ont appelé le régime sioniste à mettre en œuvre immédiatement et pleinement la résolution 2735 des Nations Unies, qui met l'accent sur un cessez-le-feu, dans le respect des lois internationales, du droit international et du droit humanitaire.

La 107e session du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques se poursuit jusqu'au vendredi (10 octobre 2024) à La Haye.