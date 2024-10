Un exercice naval conjoint entre l'Iran et Oman a eu lieu dans l'océan Indien et le détroit d'Ormuz

Un exercice conjoint de sauvetage maritime a eu lieu, ce jeudi (10 octobre 2024), en présence de nageurs de combat et d'unités aériennes militaires des forces navales de la République islamique d'Iran et du Royaume d'Oman, dans les eaux du nord de l'océan Indien et le détroit d'Ormuz.

Selon ce rapport, cet exercice vise à améliorer la préparation au combat et à mettre en œuvre les accords conclus concernant la sécurité maritime au sein des commissions militaires conjointes d'amitié de la République islamique d'Iran et d'Oman avec la participation du destroyer iranien Jamaran et des unités de combat et de vol de la marine de l'armée, de l'armée de l'air, de la marine du CGRI (Corps des gardiens de la Révolutions islamique d’Iran), de l'administration portuaire et maritime, de la marine de FARAJA (Force de l'ordre de la République islamique d'Iran) et de la marine d'Oman ont eu lieu dans les eaux septentrionales de l'océan Indien et du détroit d'Ormuz.

La présence du destroyer entièrement iranien Jamaran et d'autres unités de combat de surface dans ces exercices a exposé une belle manifestation de l'autosuffisance nationale dans le domaine des équipements de défense navale.