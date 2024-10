Nous sommes prêts à prendre des mesures plus fortes contre l'agression du régime sioniste (Araghchi)

Seyyed Abbas Araghchi a envoyé une lettre à ses homologues du monde entier dans laquelle il a souligné l'agression et les crimes continus du régime sioniste contre les peuples sans défense de Gaza et du Liban, qui ont conduit au martyre, aux blessures et au déplacement d'un grand nombre d'innocents.

Tout en faisant référence à la poursuite de l'agression et des crimes du régime sioniste contre la population sans défense de Gaza et du Liban, qui ont fait un grand nombre de martyres, de blessés et de déplacement parmi des populations innocentes et qui ont causé les destructions massives de lieux résidentiels et publics et le meurtre de travailleurs internationaux et de travailleurs humanitaires, il a considéré les actions criminelles de ce régime comme une menace sérieuse à la paix et à la sécurité régionales et internationales et un exemple clair de crime de guerre, de crime contre l'humanité et de génocide.

Le ministre des Affaires étrangères de la RII a déclaré dans sa lettre : « L'immunité et l’impunité illimitée du régime israélien a conduit à l’extension de l'agression et des attaques de grande envergure de l’Occupation contre le Liban, notamment à travers des raids aériens de grande envergure contre des zones résidentielles utilisant des obus de mortier et bombes anti-bunker américaines. »

A cela s’ajoute l’inaction et l’échec du Conseil de sécurité de l’ONU pour remplir ses devoirs, ce qui a rendu les dirigeants bellicistes du régime sioniste plus audacieux que jamais dans la poursuite des crimes sans discontinuité.

Toujours dans cette lettre, Araghchi a expliqué les raisons de l'action des forces armées de la République islamique d'Iran contre Israël au nom du droit inhérent de légitime défense conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

Le Plus haut diplomate iranien explique que l’Iran a riposté après une longue période de retenue visant à offrir la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza et qu’il n’a pris pour cible que des lieux et des positions militaires du régime sioniste. S’attardant toujours sur l’éthique de guerre de l’Iran Araghchi a indiqué que tout cela témoignent « l'approche responsable » de l'Iran envers la paix et la sécurité internationales.

Il a souligné que si nécessaire, la République islamique d'Iran est pleinement prête à prendre des mesures défensives plus nombreuses et plus fortes contre toute agression et aventurisme et qu’il n’y aucun doute à cet égard.

Le ministre iranien des A.E. a également souligné la nécessité d'efforts diplomatiques collectifs pour mettre fin à l'agression et aux crimes du régime sioniste et a appelé les membres de la communauté internationale à prendre des mesures immédiates et décisives pour mettre fin aux attaques, aux bombardements et aux massacres qui visent des personnes innocentes à Gaza et au Liban. Il a appelé la communauté internationale à agir et à s'occuper immédiatement de la situation humanitaire désastreuse, afin de rétablir un cessez-le-feu et faciliter les secours et l'aide humanitaire aux victimes.

En outre, en adressant des lettres séparées à Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et à Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire à Gaza et au Liban : « Les attaques du régime israélien ont visé non seulement des personnes, des lieux et des infrastructures civiles, mais aussi tous les principes humanitaires. »

« On s'attend à ce que les organisations humanitaires internationales, y compris le Comité international de la Croix-Rouge, en tant que protecteur des droits humanitaires internationaux, et le Haut Commissariat pour les réfugiés, en tant que protecteur des réfugiés, prennent des mesures efficaces et immédiates, des mesures significatives et proportionnées en réponse à la crise humanitaire dans la région de l'Asie occidentale et mobilisent l’aide internationale et relèvent les obstacles à son acheminement vers les zones touchées par un bellicisme mortel mené par le régime israélien », peut-on lire dans sa lettre.

Le plus haut diplomate de notre pays a également envoyé une autre lettre à l’adresse de Hossein Ebrahim Taha, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, où il évoque sa récente rencontre avec lui à New York et la poursuite et l'intensification des crimes du régime sioniste ainsi que la détérioration de la situation humanitaire à Gaza et au Liban provoquée par les vastes attaques aériennes du régime sioniste contre les zones résidentielles.

Il a conclu par appeler à une réunion urgente des dirigeants de l'Organisation de la coopération islamique pour résoudre le problème et réfléchir à une solution concrète et viable pour aider les peuples sans défense de Gaza et du Liban.