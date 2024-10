L'élargissement des relations avec le Turkménistan est bénéfique pour le développement du corridor Nord-Sud (Pezeshkian)

Massoud Pezeshkian s’exprimant ce jeudi soir, 10 octobre 2023, avant de partir pour Achgabat, la capitale du Turkménistan, a déclaré qu'il se rend dans le pays voisin afin de participer au 300ème anniversaire de la mort du grand poète turkmène Makhtum Qoli Faraghi.

Le président de la RII a annoncé qu’au menu de sa visite il y a plusieurs rencontres dont notamment avec ses homologues russe, turkmène et tadjik, prévues en marge de l’événement commémoratif. « La priorité du 14ème gouvernement de la RII est d'élargir les relations avec les voisins », a-t-il insisté.

Massoud Pezeshkian a ajouté « L'expansion de nos relations avec le Turkménistan a un impact sur le développement du corridor Nord-Sud. »

« Ce déplacement vise à être bénéfique pour le développement des questions économiques, des investissements pétroliers et gaziers, et nous espérons enregistrer de bons résultats au service des amitiés et d'empathie et des relations culturelles bilatérales. »

Massoud Pezeshkian partira pour Achgabat, a quitté Téhéran ce jeudi soir 10 octobre, pour une visite officielle de 2 jours à l'invitation de M. Serdar Berdimuhamedow, le Président du Turkménistan.