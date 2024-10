L'armée yéménite annonce des opérations de missiles et de drones en mer Rouge et dans l'océan Indien

Le général de brigade Yahya Saree a annoncé que les forces armées yéménites ont pris pour cible le pétrolier américain OLYMPIC SPIRIT avec 11 missiles balistiques et deux drones en mer Rouge.

Il a ajouté que cette opération a été menée en coopération avec l'unité de missiles et de drones de l'armée yéménite.

« Les forces armées du Yémen ont également attaqué directement un autre navire nommé ST JOHN dans l'océan Indien avec un missile de croisière », a encore fait savoir Yahya Saree.

Il a déclaré que l'attaque contre ce navire a été menée en raison de la violation du blocus maritime contre le régime d’Occupation sioniste et de la loi qui interdit le transit des cargos vers les ports de la Palestine occupée (Israël) par la société qui en est propriétaire.

Le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé que le blocus naval contre le régime sioniste se poursuivrait jusqu'à la cessation complète de l'agression contre la bande de Gaza et le Liban.