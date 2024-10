Le Hezbollah tire 150 roquettes sur Kiryat Shmoune, Nahariya et Akka

La chaîne 7 du régime sioniste a rapporté que le Hezbollah libanais a tiré depuis ce matin 10 octobre, 100 missiles et roquettes sur la ville de Kiryat Shmona, qui est la plus grande colonie sioniste du nord des territoires occupés et ses environs.

Hier, deux sionistes ont été tués dans une attaque à la roquette du Hezbollah libanais sur Kiryat Shmona.

Les médias du régime sioniste ont également rapporté qu'au moins 50 missiles du Hezbollah avaient frappé les villes sionistes d'Akka et de Nahariya.

Le ministère de la Sécurité intérieure du régime sioniste a annoncé que des sirènes d’alerte retentissaient dans le nord de la Palestine occupée et qu'à la suite d'attaques de roquettes et de missiles depuis le sud du Liban, des sirènes avaient retenti dans plus de 10 villes et villages.