L’Iran ne cherche pas la guerre ni l’escalade des tensions dans la région, mais est pleinement prêt à défendre sa souveraineté

New York - IRNA - L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déclaré : « La République islamique d’Iran ne cherche pas la guerre ni l’escalade des tensions dans la région, mais est pleinement prête à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale contre toute agression visant ses intérêts vitaux et sa sécurité. »

L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déclaré, jeudi soir, lors de la session du Conseil de sécurité sur le Liban : « L’Iran exercera certainement son droit inhérent à la légitime défense, pleinement conformément au droit international, et informera le Conseil de sécurité de sa réponse légale et légitime. » Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a ajouté : Le Liban est au bord d’un effondrement humanitaire et la communauté internationale ne doit pas permettre que cette tragédie s’aggrave. La communauté internationale doit fournir de toute urgence le soutien financier et logistique nécessaire pour garantir que les fournitures essentielles parviennent aux populations touchées. » S'adressant aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Iravani a indiqué : « La crédibilité du Conseil de sécurité de l’ONU est en danger. La République islamique d’Iran exige une action immédiate et un cessez-le-feu. » « Un cessez-le-feu n’est pas une demande, mais une nécessité. La République islamique d’Iran demande au Conseil de sécurité de tenir le régime israélien pour responsable d’avoir commis une telle guerre génocidaire et des crimes contre les peuples du Liban et de Palestine » a-t-il souligné.