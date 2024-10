L'Iran condamne fermement l'attaque israélien contre l'hôpital du Croissant-Rouge iranien

Faisant référence à l'interdiction des attaques contre les hôpitaux et les centres médicaux conformément aux lois connues du droit international humanitaire, Baqaei a qualifié les attaques répétées du régime d'occupation contre les hôpitaux et les centres médicaux et de secours à Gaza, au Liban et en Syrie de signe clair de la rébellion de ce régime contre toutes les règles et normes internationales.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a exigé une réaction immédiate des institutions internationales compétentes, dont le Comité international de la Croix-Rouge, et la condamnation de l'action du régime sioniste comme crime de guerre.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également a insisté sur la nécessité de mobiliser la communauté internationale pour aider les centaines de milliers de Libanais qui ont été déplacés au cours des deux dernières semaines en raison de l'intensification des attaques du régime sioniste contre les zones civiles du Liban, soulignant la responsabilité des Nations Unies et d'autres institutions internationales compétentes, en particulier le Haut-Commissariat pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, de fournir une assistance immédiate aux personnes déplacées.