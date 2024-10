L’unilatéralisme perturbe la coexistence de la communauté internationale (Pezeshkian)

Lors de la conférence internationale « L'interconnexion des époques et des civilisations - La base de la paix et du développement », qui s'est tenue à l'occasion de la commémoration du 300e anniversaire du célèbre poète iranien-turkmène Makhtum-Qoli Faraghi, ce vendredi (11 octobre 2024), le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré : « Lorsque des personnalités éminentes comme Makhtum-Qoli Faraghi parlent de la convergence et de l’unité des sociétés islamiques, elles sont bien conscientes des recoins sombres et des problèmes de division. »

« L'unité n'est pas seulement réservée à la société islamique, mais le discours de paix et d'unité est aujourd'hui une nécessité pour la communauté internationale, mais dans cette transition, l'unilatéralisme a encore perturbé la coexistence de la communauté internationale » a-t-il ajouté.

Notant que la question palestinienne et la violation des droits des Palestiniens sont un exemple clair d'unilatéralisme, le président iranien a qualifié d'indescriptible la profondeur de la crise à Gaza, la poursuite de cette guerre inégale et la poursuite des attaques brutales contre le Liban.

Le Président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, s’est rendu jeudi (10 octobre 2024) au Turkménistan, à l’invitation de son homologue turkmène, afin de participer à la cérémonie de commémoration du 300ème anniversaire du célèbre poète iranien- turkmène Makhtum-Qoli Faraghi et de rencontrer les dirigeants du Turkménistan.