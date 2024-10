Président Pezeshkian : Les relations irano-russes sont « sincères et stratégiques »

Téhéran (IRNA)-Le Président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, a rencontré ce vendredi son homologue russe, Vladimir Poutine, en marge de sa participation à la conférence internationale « L'interconnexion des temps et des civilisations - La base de la paix et du développement », tenue au Turkménistan à l'occasion du 300e anniversaire de l’éminent poète classique loué à la fois en Iran et au Turkménistan "Makhtumoghli Faraghi".

Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian se sont félicités à cette occasion de leurs positions communes sur les sujets internationaux, en pleine crise au Moyen-Orient.

Lors de sa rencontre avec le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Massoud Pezeshkian a souligné le développement de la coopération conjointe entre les deux pays et a déclaré : « Notre relation avec la Russie est sincère et stratégique. »

Exprimant sa satisfaction d'avoir l'occasion de rencontrer son homologue russe, le président iranien a déclaré : « Nos relations se renforcent de jour en jour sur les plans économique et culturel. Le processus croissant de coopération entre l'Iran et la Russie devrait être accéléré selon la volonté des hauts dirigeants des deux pays et la nécessité stratégique de renforcer ces relations. »

Affirmant que l'Iran et la Russie ont de bonnes capacités mutuelles et complémentaires et qu’ils peuvent s'entraider, Massoud Pezeshkian a ajouté : « Nos positions dans le monde sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que les autres. »

Exprimant son espoir d'accélérer la signature du document de partenariat stratégique entre les deux pays, le président a souligné le développement de la coopération avant d’indiquer : « J'espère que nous finaliserons ce traité lors du prochain sommet des BRICS en Russie. »

Faisant référence à la situation critique dans la région, Pezeshkian a aouté : « Le régime sioniste ne respecte aucun cadre juridique ni humanitaire international et la situation dans la région reste critique. »

« Les pays européens et américains ne veulent pas que les relations entre les pays de la région se poursuivent dans le calme », a-t-il déploré.

Toujours lors de la rencontre, le Président russe, Vladimir Poutine, a exprimé sa satisfaction pour les discussions.

« La coopération entre les deux pays revêt, pour nous, une grande priorité, et l’expansion des relations et l'augmentation du volume des échanges entre les deux parties sont parfaitement en cours », s’est-il félicité.