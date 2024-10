Le Hezbollah irakien menace de bloquer les exportations de pétrole si l’Iran est frappé

Dans un communiqué publié ce jeudi 10 octobre, Abou Ali al-Askari, chef du bureau de sécurité des Brigades du Hezbollah irakien, a déclaré : « Notre réponse à toute attaque contre l’Irak ou à l’utilisation du sol et de l’espace aérien irakiens pour frapper l’Iran ne se limitera pas à cibler Israël ».

« Si une telle action se produit, tous les bases et intérêts américains en Irak et dans la région seront visés », a-t-il prévenu.

Abou Ali al-Askari a indiqué que la Résistance irakienne ne déclencherait pas une guerre impliquant le secteur énergétique, mais si elle éclatait, le monde perdrait 12 millions de barils par jour.

« C’est de cela que nous allons nous occuper, mais seul Dieu sait ce que nos frères yéménites feront à Bab el-Mandab et nos frères en Iran feront dans le détroit d’Ormuz », a-t-il ajouté.

Ailleurs dans ses remarques, il a affirmé : « Cette guerre a distingué le bon du mauvais et a clairement montré qui sont les soldats de Satan et qui sont les soldats de Dieu. »