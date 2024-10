Le président Pezeshkian souligne la nécessité de développer les interactions culturelles, politiques et économiques Iran-Turkménistan

Vendredi, dans le cadre de son déplacement au Turkménistan, Massoud Pezeshkian, lors d'une rencontre avec le président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedow , a souligné la nécessité de développer les interactions culturelles, politiques et économiques entre les deux pays faisant référence aux affinités culturelles entre les deux pays.

Le Président Pezeshkian faisant référence à sa rencontre avec le Guide suprême de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, avant son déplacement et transmettant les salutations du Leader au dirigeant national du Turkménistan, a noté : "Le Guide suprême de la Révolution islamique d'Iran est un profond érudit et un amoureux de la culture et possède une connaissance complète de "Magtymguly Pyragy", un célèbre poète turkmène, et estime que les deux nations de l'Iran et du Turkménistan, en plus d'être voisines, sont également apparentées l'une à l'autre.

Lors de la rencontre, le président du Conseil du peuple du Turkménistan tout en appréciant la présence de Pezeshkian à la cérémonie du 300e anniversaire de "Magtymguly Pyragy", a déclaré : "Je profite de cette opportunité et demande à votre Excellence de vous envoyer mes chaleureuses salutations et bons vœux au Guide suprême de la Révolution islamique d'Iran.

Faisant référence aux points communs entre les deux pays, Berdimuhamadow a ajouté : "Bienvenue dans votre pays frère et j'espère que les espaces culturels entre nous et vous se développeront. Je vous remercie également pour votre participation au forum d'aujourd'hui et votre important discours.