Enhardi par le soutien américano-occidental, le régime sioniste viole les lois internationales et les droits de l’homme (Pezeshkian)

Interrogé par un journaliste sur les actions du régime d’Occupation sioniste, Massoud Pezeshkian a déclaré ce vendredi, 11 octobre, en marge du Forum international « Interconnexion des époques et des civilisations - La base de la paix et du développement », tenu à l'occasion du 300e anniversaire de Magtymguly Pyragy, célèbre poète turkmène, que le régime sioniste doit cesser de tuer, de tuer les innocents, de bombarder les maisons. »

« Le régime sioniste a violé toutes les lois internationales et les droits de l'homme et rien n’est à l’abris. Pourtant il est impuni parce que les Etats-Unis et l'Europe le soutiennent », a-t-il déploré.

En réponse à une autre question sur la perspective des relations avec la Russie, le président iranien a déclaré : « Nous entretenions depuis longtemps de bonnes relations avec les pays voisins. »

S’attardant sur la devise de l'ONU cette année qu’est la paix, la sécurité et la dignité humaine, le président de la RII a indiqué que cela signifie que nous devons traiter chacun sur la base de la paix, de la sécurité et de la dignité. »