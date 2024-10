Nous avons besoin de paix et de fraternité dans le monde d'aujourd'hui (Pezeshkian)

Dans le cadre de son agenda à l’occasion de sa visite au Turkménistan, Massoud Pezeshkian, lors de sa rencontre avec le président du pays ami et voisin, Serdar Berdimuhamedow, a évoqué la politique de principe de la République islamique d'Iran qu’est l’ouverture au monde et le bon voisinage, ainsi que l'accent mis par le Guide suprême de la RII, ayatollah Khamenei, sur le développement des relations avec ses voisins, dont le Turkménistan, pour dire : « Nous sommes voisins et avons une longue frontière commune, et en plus d'être voisins, nous avons aussi un lien de parenté. »

Soulignant que nous avons besoin de paix et de fraternité dans le monde d'aujourd'hui, il a précisé : « Nous devons vivre dans la région avec amour et fraternité et développer des relations mutuelles. »

Se référant à la cérémonie de commémoration du 300e anniversaire de Magtymguly Pyragy au niveau international, Pezeshkian a noté : « Aujourd'hui, nous avons assisté à une très bonne organisation de cette conférence et son message pour la région et le monde était très précieux et significatif ».

Lors de cette réunion, le Président du Turkménistan, tout en saluant et appréciant la présence de Pezeshkian à la cérémonie de commémoration du 300e anniversaire de l’éminent poète turkmène, a déclaré : « Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et de participer à la conférence. »

Il a qualifié de « précieux » le discours du président de notre pays lors de cette cérémonie et a déclaré : « Aujourd'hui, vous avez prononcé un discours très significatif. »