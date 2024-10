Baqaei : La communauté internationale doit se lever et agir contre le fléau du régime sioniste

Selon le rapport d'IRNA, ce vendredi 11 octobre Ismail Beqaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, tout en condamnant fermement l'attaque des soldats du régime d'occupation contre les forces de la FINUL au Liban, a écrit : L'attaque contre les soldats de maintien de la paix de l'ONU est un autre exemple de l'anarchie et de l'insolence d'une entité qui, au cours de l'année écoulée, a tué plus de 220 employés de l'organisation des nations à Gaza ; Son ambassadeur a déchiré la charte des Nations Unies ; Son ministre des Affaires étrangères a présenté le Secrétaire général des Nations Unies comme un élément indésirable ; Et son Premier ministre belliciste a utilisé la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies pour menacer et intimider d’autres pays.

Baqaei a ajouté : La communauté internationale doit se lever pour une action collective contre ce fléau.