Un camp humanitaire du Croissant rouge iranien bombardé par Israël : Irvani demande à l'ONU d'agir contre ce crime

Amir Saeed Irvani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a écrit une lettre au président du Conseil de sécurité, et au secrétaire général de l'ONU concernant l'attaque terroriste du régime sioniste contre l'entrepôt d'aide humanitaire du Croissant-Rouge à la frontière Syrie-Liban.

Le haut diplomate iranien a ajouté : Cette attaque criminelle contre l'aide humanitaire est une violation flagrante du droit international et un acte terrible contre les efforts visant à sauver des vies humaines.

L'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a poursuivi :



Le présent courrier est envoyé pour attirer dans le but de condamner fermement le bombardement délibéré et brutal de l'entrepôt d'aide humanitaire du Croissant-Rouge iranien par le régime d'occupation d'Israël dans la nuit du 9 octobre 2024.

L'installation, située à la frontière syro-libanaise, contient des équipements humanitaires vitaux, dont 200 lits d'hôpitaux, un hôpital de campagne entièrement équipé de 56 lits et du matériel médical de pointe, des unités de production d'oxygène, des articles médicaux essentiels, deux boulangeries mobiles, de la nourriture et de l'eau potable, 5 000 colis alimentaires et autres articles essentiels pour les abris.

Insistant sur les liens entre le Croissant rouge iranien et l'Organisation de la Croix rouge, le haut diplomate a souligné : Le Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran a officiellement informé le Comité international de la Croix-Rouge de son intention de créer ce centre d'aide humanitaire. Cependant, malgré les objectifs purement humanitaires du centre, ses installations et équipements ont été complètement détruits lors de cette attaque barbare et terroriste.