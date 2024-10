Le Hezbollah a ciblé quatre bases militaires du régime sioniste

La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a débuté dès le petit matin, de ce samedi 12 octobre, ses opérations contre diverses cibles de l’occupation israélienne à la frontière avec le sud-Liban et dans les régions occupées du nord de la Palestine, du Golan et à Haïfa, a rapporté la chaîne Al-Manar.

A 01h00 la Résistance islamique a annoncé avoir visé un rassemblement de soldats ennemis israéliens dans le site d’Al-Jardah avec une salve de missiles.

A 01h30 la Résistance islamique a bombardé la base de Homa dans le Golan syrien occupé avec une volée de missiles.

A 02h10, la Résistance islamique a frappé un attroupement des militaires ennemis dans la caserne de Zarit avec un barrage de missiles.

A 03h45, la Résistance islamique a bombardé avec des missiles le site de l’ennemi à Ma’ilia.

A 3h50, les combattants de la Résistance islamique ont frappé un bulldozer militaire sioniste qui tentait de quitter les abords du site israélien de Ramya vers la localité libanaise du même nom. Ils l’ont visé avec un missile guidé qui a atteint sa cible avec succès.

A 04h15, la Résistance islamique a ciblé une force d’infanterie sioniste à Khirbet Zarit avec des obus d’artillerie qui ont atteint leur objectif.

A 6h00 du matin, les combattants de la Résistance islamique a annoncé dans un communiqué que « ses combattants ont bombardé la Base (7200) au sud de la ville de Haïfa, visant l’usine des matériaux explosifs avec des salves de missiles sophistiqués ». Et d’ajouter : « La Résistance est toujours prête à défendre son pays et son peuple fier et opprimé ». ‏

« Comme dans chaque communiqué, la Résistance a réitéré que toutes ses opérations interviennent en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance, ainsi qu’en défense du Liban et de son peuple, et en riposte à l’agression israélienne barbare contre les villes, les villages et les civils ».