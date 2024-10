L'attaque du régime sioniste contre l'hôpital du Croissant-Rouge iranien en Syrie est un crime de guerre (Téhéran)

Le Secrétaire général au Haut Conseil des droits de l'homme de la République islamique d'Iran, Kazem Gharibabadi a déclaré, sur son compte X : « L'attaque du régime sioniste contre l'hôpital de campagne de 56 lits du Croissant-Rouge iranien en Syrie ainsi que son entrepôt de médicaments est considéré comme un crime de guerre. »

« Il s'agit également d'une violation des principes et des règles du droit international humanitaire inclus dans les quatre Conventions de Genève et des règles du droit international humanitaire coutumier, qui interdisent absolument toute attaque contre des lieux et des centres civils, en particulier les centres médicaux et les hôpitaux » a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baqaei a qualifié l'attaque du régime sioniste contre l'hôpital du Croissant-Rouge iranien à la frontière de la Syrie et du Liban Liban un crime de guerre et l'a fermement condamné, appelant à une réaction immédiate des institutions internationales concernées.