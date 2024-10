Le président Pezeshkian invite son homologue ouzbek à se rendre à Téhéran

En visite au Turkménistan, hier vendredi après-midi, 11 octobre, Massoud Pezeshkian a rencontré le Président de l'Ouzbékistan, Shaukat Mirziyoyev, en marge de sa participation à la conférence internationale "L'interconnexion des temps et des civilisations - La base de la paix et du développement" à l'occasion du 300e anniversaire de l'éminent poète du pays "Makhtumaghli Faraghi" et a discuté avec, de la nécessité de tenir une réunion de commission conjointe. Il a souligné à cette occasion la coopération économique des deux pays.

Faisant référence à la volonté de l'Iran de développer pleinement sa coopération avec l'Ouzbékistan, le président de la RII a déclaré : Nous pouvons développer notre coopération dans les domaines scientifique, industriel et culturel.

En invitant le Président de l'Ouzbékistan à visiter Téhéran, le Dr Pezeshkian a déclaré : Les capacités de l'Iran dans les domaines scientifique et industriel peuvent être l'axe principal pour le développement d'une coopération bénéfique et prometteuse.

Toujours lorrs de l'entrevue, le Président de l'Ouzbékistan, Shaukat Mirziyoyev, tout en exprimant sa satisfaction de la rencontre avec son homologue iranien, et en l'invitant à se rendre en Ouzbékistan, a déclaré que la formation d'une commission mixte entre les deux pays dans les plus brefs délais pourrait contribuer au développement de coopération.

Faisant référence à la position dominante de l'Iran dans les secteurs scientifique et industriel, il a déclaré : Nous souhaitons obtenir l'aide de l'Iran dans les domaines scientifique, culturel, éducatif et industriel.