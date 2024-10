La Norvège condamne le régime israélien pour avoir violé les lois de la guerre

Dans un communiqué publié ce samedi 12 octobre, le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, s’est dit choqué par la guerre barbare menée par Israël dans la bande assiégée de Gaza, par les attaques aveugles et disproportionnées et les actions qui empêchent les gens de recevoir de l'aide humanitaire ».

Il a ajouté que les autorités du régime israélien empêchent toujours la livraison de nourriture et d'aide humanitaire essentielle au peuple palestinien, ainsi que l'accès à la nourriture et à l'aide d'urgence essentielle.

« Les civils, les malades et les blessés doivent recevoir un soutien, de la nourriture et l'assistance médicale nécessaire », a conclu le plus haut diplomate norvégien