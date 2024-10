Offensive israélienne contre le Liban : l'avertissement du responsable de l'ONU sur l'escalade des tensions avec le Hezbollah

New York - IRNA - Le porte-parole des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Liban (FINUL) a mis en garde contre les conflits régionaux "catastrophiques" et l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah libanais.

Le porte-parole des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Liban a annoncé que l'escalade des tensions entre Israël et le groupe libanais de la Résistance, Hezbollah, deviendrait bientôt « incontrôlable ». La porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, se disant vivement préoccupé a déclaré aux médias que les tensions « se transformerait très bientôt en un conflit régional avec un impact catastrophique pour tout le monde » avant d’appeler à une solution diplomatique. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Liban ont annoncé qu'un autre casque bleu avait été blessé dans la fusillade des forces israéliennes, portant leur nombre à cinq. L'armée israélienne a célébré aujourd'hui Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, au milieu d'une salve de critiques internationales concernant son attaque militaire contre le Liban et les tirs de ses soldats sur les forces de maintien de la paix.