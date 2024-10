Liban : l'Iran prêt à aider les victimes de la guerre par un corridor aérien

Téhéran- IRNA- Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf en visite ce samedi à Beyrouth a déclaré : « La nation et le gouvernement iraniens sont prêts à transférer dès que possible les installations et le matériel de secours par un corridor aérien afin d’aider les personnes déplacées et déchirées par la guerre au Liban, et cela sous la supervision du gouvernement du pays.

Le très haut parlementaire iranien, s’exprimant ce samedi soir 12 octobre, devant les journalistes à l’issue de sa rencontre avec son homologue libanais, Nabieh Bari, tout en présentant ses condoléances à la nation et au gouvernement du Liban pour la mort en martyre de Seyyed Hassan Nasrallah et d'un grand nombre de personnes opprimées du pays, a déclaré : « Au cours de ma visite d'aujourd'hui à Beyrouth, j'ai transmis les salutations les plus sincères de la nation, du gouvernement et du parlement iraniens, ainsi que le message du Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, depuis Téhéran au peuple libanais. » « Soyez assurés que la République islamique d’Iran restera aux côtés du peuple, du gouvernement et de la Résistance libanais dans ces moments durs et difficiles », a-t-il réaffirmé.