L'Iran dément les fausses propagandes sur son soutien de 500 millions de dollars au Hamas

Selon la correspondante d'IRNA à New York, la représentation diplomatique de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a démenti les fausses informations des médias américains et sionistes sur la demande du Hamas à Téhéran pour un paquet de financement de 500 millions de dollars.

Cet éclaircissement contredisent les faux articles publiés par New York Times et Wall Street Journal affirmant qu’Israël possède des documents sur les réunions secrètes entre l'Iran et le Hamas concernant l’opération du 7 octobre 2023.