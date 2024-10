L’Iran n’a pas fourni de missiles balistiques à la Russie (Araghchi)

Faisant référence à sa rencontre avec Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, et Enrique Mora à New York, Abbas Araghchi a déclaré : « La coopération militaire entre l’Iran et la Russie a une histoire qui remonte à avant la crise ukrainienne. Deuxièmement, certains Européens ont fourni au régime israélien des armes avancées et ont participé à des opérations militaires contre l’Iran. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « La politique américaine de pression maximale est toujours en vigueur et les entreprises européennes se conforment pleinement aux directives du Trésor américain. »

Et de poursuivre : « Je souligne clairement et encore une fois ce que j'ai dit ; Nous n'avons pas fourni de missiles balistiques à la Russie. Si l’Europe a besoin d’un prétexte, elle ferait mieux de trouver une autre histoire. »