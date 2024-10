Attaque de drone meurtrière contre la base israélienne de la Brigade Golani : déclaration du Hezbollah

Téhéran (IRNA)-Le Hezbollah libanais a annoncé dans un communiqué qu'il soutenait la nation et la résistance héroïque de la Palestine dans la bande de Gaza et qu’il défendrait le Liban et sa nation et dans le cadre des opérations de Kheybar et de la réponse aux crimes de l'ennemi sioniste, en particulier les attaques contre les quartiers de Nawiri et d'Al-Bastah à Beyrouth et dans d'autres régions du Liban. Il a visé il y a peu une base importante du régime d'Occupation. "Ces attaques sont également en guise de représailles aux massacres de l'ennemi sioniste et de répondre à l'appel lancé par le martyr Seyyed Hassan Nasrallah. A cette fin le mouvement de la Résistance a pris pour cible ce soir la caserne d'entraînement de la Brigade Golani à Benyamina, au sud de Haïfa, avec une attaque de drone.

Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a annoncé avoir lancé « un escadron de drones d'attaque » sur un camp d'entraînement israélien dans les territoires occupés du nord. Les médias israéliens ont déclaré qu'au moins 67 personnes ont été blessées dans l'attaque de drone sur Binyamina entre Tel Aviv et Haïfa ce dimanche 13 octobre. Le Hezbollah a déclaré que l'opération était une « réponse aux attaques sionistes », notamment les frappes aériennes dans les quartiers centraux de Beyrouth, Basta et Nweiri, qui ont tué 22 personnes jeudi. Les médias israéliens ont rapporté que deux drones ont été lancés depuis le Liban, et que l'un d'eux a réussi à passer à travers les systèmes de défense aérienne sophistiqués du régime israélien. Le drone a tiré un missile sur la cible avant de s'écraser et d'exploser sur elle. Dans sa déclaration émise tout à l'heure, le Hezbollah a souligné que la Résistance islamique est toujours présente sur le terrain et est prête à défendre sa nation et sa terre indomptables et martyres et n'hésitera jamais à faire son devoir en réponse aux crimes de l'ennemi.