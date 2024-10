Conversation téléphonique Pezeshkian-Macron : les deux parties examinent les solutions pour un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël

Selon la base d'informations présidentielle de la RII cité par l’IRNA, les présidents des deux pays ont également discuté des derniers développements dans la région, notamment de l'escalade de la crise au sud du Liban.

Lors de cette conversation, le président Pezeshkian a souligné que la République islamique d'Iran a toujours souhaité une région sûre, loin de la guerre et des troubles, et qu’elle salue un cessez-le-feu et une cessation de la guerre et du conflit :

Il a noté que l’Iran a fait preuve de retenue après l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran début juillet, ce qui a permis à la diplomatie occidentale de négocier un accord de cessez-le-feu à Gaza.

« Cependant, les sionistes ont fait preuve du mépris pour toutes les valeurs humaines et le droit international en intensifiant leurs bombardements et leurs crimes à Gaza et en les étendant au Liban », a déploré Pezeshkian.

Soulignant que la République islamique d'Iran accueillera et soutiendra toute proposition visant à créer la paix et la stabilité dans la région, le Président a appelé son homologue français à travailler avec d'autres pays européens pour contraindre le régime sioniste à mettre fin au génocide et aux crimes qui se poursuivent dans la bande assiégée de Gaza et au Liban.

Massaoud Pezeshkian a également salué les récentes positions « positives » du gouvernement français d’avoir condamnée les actions du régime sioniste au Liban d’avoir décidé de mettre un terme à la livraison d’armes au régime israélien destinée dans la guerre de Gaza.